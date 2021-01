Rotkreuz-Chef zu Mutation: „Katastrophe im März“

Alle drei Tage testen lassen

Foitik setzt auch auf verstärktes Testen. Jeder Mensch in Österreich müsse die Gelegenheit bekommen, sich alle drei Tage testen lassen zu können - entweder mittels Schnelltest oder zu Hause mittels Gurgeltest. „Jeden Monat bekommt man dafür zehn Tests gratis“, meinte er auf Twitter. Für den Zugang zu bestimmten Orten - wie etwa Veranstaltungen oder Restaurants - muss der negative Befund eines „kontrollierten“ Tests vorgewiesen werden. Dazu hatte sich die Regierung erst am Mittwoch mit der SPÖ auf ein „Reintesten“ geeinigt - allerdings nicht für die Gastronomie, sondern in erster Linie bei Veranstaltungen und dem Inlandstourismus.