Koalition und SPÖ einig: „Reintesten“ kommt

Koalition und SPÖ haben sich Mittwochnachmittag auf das „Reintesten“ in Hotels im Inland oder zu Veranstaltungen geeinigt. Quellen bestätigen sowohl der „Krone“ als auch der APA, dass das Gesetz dazu noch im Laufe des Tages fertiggestellt und am Donnerstag vom Nationalrat beschlossen werde. Die Koalition war davor den Sozialdemokraten noch in einigen Punkten entgegengekommen.