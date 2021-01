Vom FPÖ-Klub ins Rathaus

Tschürtz (61) will in Mattersburg für frischen Wind sorgen. Seit der Trennung von seiner Frau vor fast einem Jahr lebt er dort. „Viele Bewohner reden mich an, schildern mir ihre Anliegen. Ihnen bin ich aus der Zeit als Landeshauptmann-Stellvertreter gut in Erinnerung.“ Jetzt liebäugelt der FPÖ-Klubobmann mit dem Bürgermeisteramt. Sogar eine parteifreie Kandidatur ist für ihn vorstellbar: „Es gibt genug Freiheitliche, die in der Gemeindepolitik als Unabhängige vertreten sind.“