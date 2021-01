Spaziergänger finden Knochen von Vermisstem

Kein Fremdverschulden

Am 5. Jänner 2021 fanden Spaziergänger in einem Waldstück am Paschbergweg in Innsbruck mehrere Knochenteile und meldeten dies der Polizei. Die Obduktion ergab, dass es sich um den vermissten 53-Jährigen handelt. „Es bestehen keine Hinweise auf Fremdverschulden“, informiert die Exekutive.