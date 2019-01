Vermisst! Happy Ends, Trauer und ewige Rätsel

3. Jänner: Ein Deutscher (83), der mit seiner Familie in St. Jakob in Haus auf Urlaub war, verschwindet in der Nacht spurlos. Seine besorgten Angehörigen gingen vom Schlimmsten aus und schalteten die Polizei ein. Am Abend dann die Entwarnung: Der Deutsche wurde an seiner Wohnadresse in Hessen angetroffen - der offenbar verwirrte 83-Jährige war mit dem Zug nach Hause gefahren. Gründe für seine „geheime“ Abreise konnte er aber nicht nennen...