Mob-Attacken und Terror: Das Parlament rüstet auf

Trump-Anhänger in bizarrer Aufmachung stürmen das Kapitol. Diese Zombiefilm-tauglichen Szenen aus den USA haben auch in Europa Albträume verursacht. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) übermittelte Nancy Pelosi, jener Sprecherin des Repräsentantenhauses, die kürzlich eine strafrechtliche Verfolgung Trumps gefordert hatte, in einem Schreiben sein tiefes Mitgefühl und sicherte jegliche Unterstützung zu. Das Herz der Demokratie sei erschüttert und gefährdet, hält er fest. Sobotka will nun mehr Schutz für das Hohe Haus in Österreich, wie er der „Krone“ verrät. Mittels eines „Verwaltungsübereinkommens“ sollen Sicherheitsmaßnahmen erhöht werden. Und zwar ab Februar. „Entsprechende Konzepte haben wir schon länger im Auge.“ Dieses blickt auch gen Deutschland, wo man eine eigene Parlamentspolizei installierte.