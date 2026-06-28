„Yabadabadoo!“ Russell feiert in Feuerstein-Manier

Nach einem kürzlich erfolgten Update am Auto ist mit dem 28-Jährigen offensichtlich wieder zu rechnen. „Max (Verstappen, Anm.) und Red Bull waren an diesem Wochenende unglaublich schnell, also ein großes Lob an sie“, sagte Russell. „Ich musste in jeder einzelnen Runde alles geben, denn ich wusste, wie schnell die Jungs hinter mir waren.“