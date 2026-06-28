„Yabadabadoo!“ Russell feiert in Feuerstein-Manier

Mercedes-Pilot George Russell hat am Sonntag in Spielberg den zweiten Saisonerfolg gefeiert. „Yabadabadoo“, jubelte der Brite in Fred-Feuerstein-Manier noch in seinem Auto und fügte wenig später hinzu: „Jetzt bin ich ein bisschen durstig.“
Lob gab es sofort von Mercedes-Teamchef Toto Wolff: „Gut gemacht, George.“ Insgesamt hält Russell nun bei sieben Grand-Prix-Siegen in seiner Karriere. „Es ist schon eine Weile her, daher werde ich diesen Sieg heute Abend auf jeden Fall genießen“, erklärte er.
Nach einem kürzlich erfolgten Update am Auto ist mit dem 28-Jährigen offensichtlich wieder zu rechnen. „Max (Verstappen, Anm.) und Red Bull waren an diesem Wochenende unglaublich schnell, also ein großes Lob an sie“, sagte Russell. „Ich musste in jeder einzelnen Runde alles geben, denn ich wusste, wie schnell die Jungs hinter mir waren.“
Verstappen „sehr glücklich“
Verstappen selbst meinte: „Ehrlich gesagt glaube ich, dass das Auto eine Hälfte des Rennens ziemlich gut gelegen ist, dann hatten wir ein paar Probleme.“ So knapp hinter dem Sieger Zweiter zu werden, mache ihn aber „sehr glücklich“.
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