Pelosi fordert strafrechtliche Verfolgung Trumps

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat jetzt strafrechtliche Konsequenzen für den abgewählten US-Präsidenten Donald Trump wegen der Unruhen am Kapitol, die fünf Menschen das Leben kosteten, gefordert. „Leider ist die Person, die die Exekutive führt, ein gestörter, verwirrter, gefährlicher Präsident der Vereinigten Staaten“, sagte die Top-Demokratin in einem vorab veröffentlichten Auszug aus einem Interview, das der Senders CBS am Sonntag ausstrahlen will.