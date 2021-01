Nach Driften im Schnee ist der Führerschein weg

Am 9. Jänner 2021 um 20.30 Uhr wurden von einem Zeugen in Enns/Kronau beim Modellflugplatz mehrere Pkw beim Driften beobachtet. Dieser erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Die am Einsatzort eintreffenden Polizisten stellten einen Pkw, besetzt mit zwei Frauen fest. Weiters befanden sich noch zwei weitere Pkw im Nahbereich.