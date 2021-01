Klagenfurts BMX-Star Irina Sadovnik am Weg zurück

„Europapark noch genau wie damals“

Am Bike stand die Klagenfurterin schon im April wieder. „Leichte Tricks, nichts Großartiges. Ich wollte die Connection zum Rad nicht verlieren.“ Live-Contests gab es letztes Jahr keine. Bei zwei Online-Bewerben wurde sie jeweils Zweite. „Immerhin bleibt mir der WM-Titel noch ein Jahr“, grinst die 36-Jährige, die in Wien lebt, als Wissenschafterin arbeitet. Wegen Corona verbrachte sie letztes Jahr aber viel Zeit in ihrer Heimat. „Der Skatepark im Europapark war noch genau wie damals vor 18 Jahren“, erinnert sie sich an ihre Flatland-Anfänge am BMX.