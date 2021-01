Kroaten in Not: Tirol beweist Herz und hilft

Schwaz packt an! Nach den Erdbeben in Kroatien stehen zahlreiche Menschen dort vor dem Nichts. Kurzerhand entschließt sich der Kroatische Verein zu helfen. Der Bürgermeister, viele Firmen und Privatpersonen sind sofort mit an Bord. Das Ergebnis ist überwältigend: 60 Tonnen wurden von Freiwilligen hingebracht!