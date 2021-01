Anstoßen trotz Distanz

Die außergewöhnlichen Umstände im heurigen Jahr haben zu einem Wandel in der Weinwelt geführt. Die Weinliebhaber werden jetzt noch mehr über die Sozialen Medien erreicht, der Stellenwert der Online-Shops ist deutlich gestiegen. Die Verkostung findet beim Kunden zuhause statt, das Kostpaket mit einem Querschnitt der Auswahl kommt mit der Post. Ebenso erstellen die Betriebe gemeinsam mit burgenländischen Direktvermarktern Genusspackages. „Die Winzer setzen in dieser schwierigen Zeit mit Kreativität auf alternative Verkaufswege. So konnte man gezielt heimische Konsumenten erreichen, aber auch einige Weintrinker über die Grenzen hinweg beliefern“, zeigt sich Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld zufrieden. Das Angebot wird auch gerne angenommen. „Wir sind dankbar, dass die heimischen Kunden gerade in Zeiten wie diesen ihre Verbundenheit zeigen“, sagt Georg Schweitzer, Geschäftsführer der Wein Burgenland.