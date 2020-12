Sturm-Sanierung: Millionen für neue Gailbrücke

Drei Jahre Bauzeit

„Die Sanierung von Katastrophenschäden im ländlichen Wegenetz ist in den letzten Jahren eine besondere Herausforderung geworden. Mir ist es aber ein Anliegen, dass in die ländliche Infrastruktur investiert wird“, betont Landesrat Martin Gruber. 420.000 Euro stellt sein Referat für die neue Stahlbrücke zur Verfügung. Der 69 Meter lange Übergang wird mit einem Tragwerk aus Stahlbetonträgern sowie -platten errichtet. Auch die Erdmauern will man in den drei Jahren Bauzeit erneuern.