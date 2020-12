17-Jährige beim Skifahren auf der Turrach verletzt

Die 17-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau fuhr am Stefanitag kurz nach 12 Uhr mit Carvingski auf der Turrach. Als sie über den freien Skiraum zwischen Kornockbahn und Kornockabfahrt fuhr, kam sie in einer Rinne zu Sturz - und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.