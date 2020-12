Coronavirus: 1851 neue Fälle am Christtag gemeldet

Im Vergleich zu gestern ging die Zahl jener, die aufgrund einer Coronavirus-Infektion in Krankenhäusern behandelt werden müssen, weiter zurück. Am Freitag befanden sich 2454 Menschen in Spitalsbehandlung, am Vortag waren es noch 2648 gewesen. Am Freitag befanden sich davon 409 in intensivmedizinischer Behandlung, um 36 weniger als gestern.