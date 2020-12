Brand in Wohnung: Tiroler (31) schwer verletzt

Brandalarm in der Nacht auf Donnerstag im Tiroler Außerfern: In einem Mehrparteienhaus in Lechaschau brach in der Wohnung eines 31-Jährigen aus derzeit noch ungeklärter Ursache Feuer aus. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen, befindet sich mittlerweile aber außer Lebensgefahr. 25 Bewohner mussten aus dem Gebäude gerettet werden.