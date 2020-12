Milla Jovovich „ängstlich“ wegen Karriere von Ever

Die 13-jährige Tochter Ever Gabo der Schauspielerin stellt die junge Natasha Romanoff in dem anstehenden „Black Widow“-Film dar. Yovovich ist froh darüber, dass die Teenagerin ihrer „Leidenschaft“ folgt. Jovovich erzählte gegenüber ‘Entertainment Tonight‘: „Auf der einen Seite habe ich Angst, weil ich weiß, wie schwierig es in der Filmindustrie sein kann. Und auf der anderen Seite freue ich mich übertrieben, weil ich glaube, dass mein Kind das gefunden hat, das ihre Leidenschaft ist und sie hat sich seit ihrem fünften Lebensjahr darauf konzentriert.“