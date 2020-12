Stadtrat positiv getestet: Keine Symptome

„Als ich das Ergebnis erhielt, habe ich mich sofort in häusliche Quarantäne begeben. Dass ich symptomfrei bin zeigt, wie wichtig es ist, sich testen zu lassen und damit andere vor einer möglichen Ansteckung schützen zu können“, sagt Petritz. Er wird am kommenden Dienstag nicht an der Gemeinderatssitzung in der Landeshauptstadt teilnehmen.