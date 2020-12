St. Veit bekommt Hardcourt-Platz mit Flutlicht

Licht an! Beim SCA St. Veit soll ab Herbst 2021 auch unter Flutlicht Tennis gespielt werden. Ein Trainingsplatz wird umgebaut, statt Sand finden Topspieler Fabian Supanz und Co. dann einen Hardcourt-Platz vor. „Das Klima verändert sich, wir wollen flexibler sein. Mit dem Umbau verlängern wir die Freiluft-Saison auf bis zu zehn Monate“, betont Obmann Björn Wilhelmer-Zitter. Das Flutlicht soll auch Wettbewerbsspiele am Abend ermöglichen. Investiert werden rund 50.000 Euro.