So wird Weihnachten bei Österreichs Promis

Entspannung in der Familie

Beruflich war 2020 DAS Jahr von Silvia Schneider („Dancing Stars“, „Silvia kocht“). Umso mehr freut sich die 38-Jährige, nach langer Zeit „nun endlich wieder mit meinen Liebsten zusammen zu sein“. Zu Hause in Linz mit ihren Eltern und ihrem Bruder „werden wir versuchen, an diesem besonderen Abend Corona mal Corona sein zu lassen“. Die Covid-19-Schnelltests führt Silvias Mama durch. Sie ist Ärztin.