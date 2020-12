Autos krachten ineinander: Einjähriger verletzt

Gegen 17 Uhr fuhr eine 71-jährige Klagenfurterin mit ihrem Auto die Rosentaler Straße entlang, als sie wegen einer roten Ampel anhalten musste. Hinter ihr fuhr ein 29-jähriger Klagenfurter, der seinen einjährigen Sohn im Kindersitz auf der Rückbank hatte. Auch er hielt bei der roten Ampel, hinter der 71-Jährigen, an. Ein weiteres Fahrzeug, gelenkt von einer Klagenfurterin (34), übersah die vor ihr stehenden Autos an der Ampel und krachte dabei in den Wagen des Klagenfurters mit dem Kind. Durch den Aufprall wurde das Auto des 29-Jährigen in das Auto der 71-Jährigen vor ihm geschoben.