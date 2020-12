Durch Corona: Immer mehr brauchen die Sozialmärkte

Sechs Standorte in ganz Kärnten - zwei in Klagenfurt, einer in Villach, in St. Veit an der Glan, in Spittal an der Drau und in Wolfsberg - mit zwölf Mitarbeitern und vielen ehrenamtlichen Helfern bieten Menschen mit geringen Einkommen die Möglichkeit, sich günstig mit Lebensmitteln und Dingen des Alltags zu versorgen.