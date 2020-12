Kate und William: Royale Weihnachtskarte geleakt!

Pulli von Charlotte sorgt für Begeisterung

Der siebenjährige Prinz George grinst süß in die Kamera, während sein kleiner Bruder, Prinz Louis, zwei Jahre alt, mit weit offenem Mund herzlich in die Kamera lacht. Auch Prinzessin Charlotte (5) lächelt lieb in die Kamera. Alle tragen warme Pullover und Hosen. Doch Prinzessin Charlottes sorgt für am meisten Begeisterung mit ihrem Outfit. Ihr weihnachtlicher Pulli mit einem Haus und Blumen als Verzierung stammt von Ralph Lauren und ist natürlich längst ausverkauft. Dazu trägt die kleine Prinzessin warme braune Stiefel.