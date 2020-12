Bedienten sich Angestellte an Kassa von Bäckerei?

Kurioser Zufall am Innsbrucker Landesgericht! Zwei ehemalige Filialleiterinnen in ein und derselben Tiroler Großbäckerei mussten am Donnerstag zeitgleich in verschiedenen Verhandlungssälen Platz nehmen. Sie sollen Tausende Euro veruntreut haben. Die gefällten Urteile könnten unterschiedlicher nicht sein.