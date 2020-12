Imster Gespinnst trotzt der Kunst-Tristesse

Im Ballhaus und der Tyrolia

Das Museum im Ballhaus lädt zu einem Rundgang durch die Kunst- und Kulturgeschichte der Stadt. Seit heuer macht das digitale Filmarchiv Imst historische Filme aus fünf Jahrzehnten interaktiv zugänglich. Die Sonderausstellung „Zeit der Befreiung“, die an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert, wird bis 13. 2. 2021 verlängert. Geöffnet bis So, 20.12.; Di, Do und Fr (14 bis 18), Sa und So (14 bis 19). In der Buchhandlung Tyrolia stellt Willi Pechtl während der Öffnungszeiten Literatur- und Kulturplakate aus, die teilweise noch nie in der Öffentlichkeit zu sehen waren. Die Galerie DanArt lädt Vorbeigehende zum Blick in die Schaufenster ein, die Krippenakademie Tarrenz-Imst zum „Krippele schauen“.