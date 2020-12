Innsbruck: Kunst und Wohnbau im „Ein.Klang“

Noch bis Ende Jänner nutzen vier Tiroler Künstler – nämlich das Kollektiv „Experimental Setup“ (Bosko Gastager und Kata Hinterlechner), Matthias Krinzinger und Andrea Lüth – ein altes Einfamilienhaus in Hötting, welches im April abgerissen wird, als kostenfreie Ateliers. Ziel dieses Projektes ist die Erarbeitung eines „Kunst am Bau“-Konzeptes für das an diesem Standort geplante Wohnbauprojekt „Ein.Klang“.