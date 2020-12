Wien: „Fliegende Lerncafés“ für Oberstufenschüler

Die Stadt stellt in Kooperation mit Gastronomen die „fliegenden Lerncafés“ bereit. Am Mittwoch stellte Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) das neue Angebot vor. „Seit März herrscht de facto ein Ausnahmezustand in der Schule“, sagte der Ressortchef. Während Pflichtschüler seit Wochenbeginn zumindest wieder in den Präsenzunterricht zurückgekehrt seien, könne die Oberstufe mit Ausnahme der Maturajahrgänge nach wie vor nicht in die Klasse zurück.