Villacher drehte Sexvideos: Jüngstes Opfer war 12!

Ein 26-Jähriger aus Villach in Kärnten steht im Verdacht, seit Anfang 2020 unzählige Mädchen via Social-Media-Kanälen angeschrieben und für die Anfertigung von Videos mit geschlechtlichen Fetischhandlungen ein Entgelt bis zu 3000 Euro versprochen zu haben. Mit mindestens sieben Mädchen - das jüngste war erst zwölf - kam es laut Polizei tatsächlich zu sexuellem Missbrauch. Am Samstag wurde er festgenommen.