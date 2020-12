„Medaillen allein hätten nicht gereicht“

Ziel war anfangs der schwarze Gürtel. Als ich 1999 in den Kickbox-Verein in Rust kam, hatte ich Gott sei Dank einen sensiblen Trainer, der mein Talent erkannte. Irgendwann sagte er: „Komm, fahr doch mit zu einem Wettkampf!“ So hatte ich meine ersten Turniere. Das Feuer war entflammt. Und der Ehrgeiz, Medaillen zu machen.