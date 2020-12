„Zuständig oder nicht, das ist hier die Frage“

Rede und Antwort standen danach im U-Ausschuss zuerst Peter Engel und Engelbert Rauchbauer, beide mit langjähriger Erfahrung in der Finanzabteilung des Landes. Verwirrung stiftete der Name eines Juristen. Auf ein eigenes Gutachten von Nicolaus Raschauer vom Institut für Wirtschaftsrecht der Universität Liechtenstein, aus dessen Sicht das Land in der Bank-Causa entgegen der gängigen Urteile haften müsste, hat sich die ÖVP berufen. Jener Experte des Verfassungsrechtes, den der befragte Rauchbauer als Fachmann lobte, hieß zwar auch Raschauer, allerdings Bernhard. Letztlich blieb Rauchbauer bei seiner Ansicht, die Engel, Ex-Landesrat und Finanzreferent Helmut Bieler (SPÖ) sowie Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Steindl (ÖVP) teilten: Das Land sei nicht der Revisor, sondern nur für dessen Bestellung zuständig gewesen. Die Arbeit des Revisors sei vom Land nicht einmal bezahlt worden, klärte Bieler auf. Einblicke in die Geschäfte der Commerzialbank Mattersburg habe es gar nicht gegeben, ergänzte Rauchbauer. Dass das Land 2015 nicht länger in der Rolle als Revisorverband einer Genossenschaft sein wollte, stellte für Bieler eine logische Konsequenz dar: „Das gehörte nie zum Kerngebiet der Landesverwaltung.“ In diesem Zusammenhang hat Rauchbauer auf einen ganz besonderen Aspekt hingewiesen, der zum Schmunzeln anregte: „Warum hat man die Polizei von der Zählung der Kartoffelkäfer entlastet? Das war tatsächlich einmal ein Gesetz. Aber keine nachvollziehbare Aufgabe der Exekutive, weil es einfach nicht dazu passt.“