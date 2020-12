Massentests finden im Bus und in Gemeinden statt

In insgesamt 34 burgenländischen Gemeinden wird es von 10. bis 15. Dezember die Möglichkeit geben, sich kostenlos und freiwillig testen zu lassen. In 25 Orten sind fixe Teststationen vorgesehen, ergänzend dazu werden zwei Testbusse unterwegs sein (Infos und Adressen unter: www.burgenland.at/coronatest). Geöffnet werden die Stationen von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr sein. Wer mitmachen will, muss sich im Internet anmelden (www.oesterreich-testet.at). Dort wird auch eine Registrierung für andere Personen, etwa Familienmitglieder, möglich sein. Sowohl das Zeitfenster als auch die Teststation können ausgewählt werden.