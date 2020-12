Experte der Uni Innsbruck zweifelt an Massentests

„Ich denke nicht, dass die geplanten Corona-Massentests in dieser Form dazu geeignet sind, die Infektionsketten zu durchbrechen“, so das Fazit des Experten, „das Setting ist mit bisherigen medizinischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen unvereinbar“. Er habe sich mit einem Schreiben bereits an das Gesundheitsamt gewandt, um seine Bedenken mitzuteilen, aber bis dato keine Reaktion erhalten.