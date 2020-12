Daniel Sattler: Kurz hat sich noch nicht gemeldet

Was macht’s so schwierig?

Diese nicht klar zu definierende, auf und ab pendelnde Stimmlage mit dem Schuss krächzender Stimmbruch in Kombination mit der Mimik: Kurz hat eine einzigartige Mundstellung, und die brauchst du, um diese Stimme zu treffen. Am Tag der Nationalratswahl 2017 hatte ich ihn so weit.