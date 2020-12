Fachpersonal für Tests gesucht

Die Vorbereitungen für die Massentests in den Gemeinden laufen auf Hochtouren. Auch in der Landeshauptstadt ist man gerüstet. „Wir rechnen damit, dass sich etwa die Hälfte der Einwohner testen lassen wird“, erklärt Bürgermeister Thomas Steiner. Neben der Suche nach den geeigneten Standorten – in jedem Bezirk wird es mehrere Teststraßen geben – stellt vor allem die Personalfrage die Verantwortlichen vor große Herausforderungen. Wie berichtet, helfen Mitarbeiter des Bundesheers, des Roten Kreuzes sowie des Samariterbundes bei den Tests. Das Land bittet nun auch medizinisches Personal eindringlich, sich zu melden.