55 % trauen Stelzer am ehesten Wiederaufbau zu

In allen Parteilagern positive Meinung

„Es haben ja per Saldo 63 Prozent von Stelzer, wenn namentlich nach ihm gefragt wird, eine gute Meinung. Und in allen Parteilagern ist dieser Saldo deutlich positiv,“ so Hattmansdorfer. Am wenigsten bei den Grünen, wo den 62 Prozent mit guter Meinung von Stelzer immerhin 30 Prozent mit keiner guten Meinung von ihm gegenüberstehen.