„Es wird ein anderes Weihnachten werden“

Massentests in Südtirol bereits durchgeführt

Damit es 2021 wirklich wieder aufwärts gehen kann, dafür sollen Impfungen und auch Massentests sorgen. Letztere wurden in Südtirol bereits durchgeführt, so Landeshauptmann Arno Kompatscher. Von den 350.000 Teilnehmern konnte knapp ein Prozent an asymptomatischen Infizierten (etwa 3500 Personen) herausgefischt werden: „Wir konnten dadurch ordentlich Druck herausnehmen und viele Infektionsherde unterbrechen.“