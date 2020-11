Corona-Tagebuch: Es geschah in der Terrornacht

Sonntag, 8. November

Kaum geschlafen. Das bisschen Kratzen im Hals kann doch unmöglich SARS-COV-2 sein! Das Warten ist unerträglich. Der Test MUSS negativ sein. Um 14.15 Uhr kommt die SMS-Nachricht: „Sie wurden POSITIV auf das SARS-COV-2 getestet- Halten Sie ab sofort Heimquarantäne ein - Sie werden für weitere Schritte von den Behörden kontaktiert.“ Das Virus ist bei mir angekommen. In meiner Küche, in meinem Körper, ich bin infektiös! Eine von 5933 Neuinfizierten an diesem Tag. Ich weine. Ich bin verzweifelt. Ich muss eine Liste all meiner Kontakte machen. Warum hab ich die Corona-App nicht installiert? Kein Kontakttagebuch geführt? Oh Gott, Alma Zadic. Sie erwartet in neun Wochen ihr Kind… - Gott sei Dank haben wir Masken getragen und Abstand gehalten. Ich informiere alle, die ich getroffen habe und empfehle jedem, sich testen zu lassen. Der Gedanke ist furchtbar.