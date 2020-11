Frankreich verschickte Bescheide für Digitalsteuer

Ungeachtet früherer Sanktionsandrohungen der USA hat das französische Wirtschafts- und Finanzministerium Digitalsteuerbescheide an Unternehmen verschickt. Dabei gehe es um fällige Vorauszahlungen für das laufende Jahr, bestätigten mit der Angelegenheit vertraute Personen aus dem Ministerium von Ressortchef Bruno Le Maire am Mittwoch in Paris.