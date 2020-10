Zoff um Digitalsteuer: OECD warnt vor Handelskrieg

OECD-Generalsekretär warnt vor Handelskrieg

Die gesamte Reform könnte jährlich weltweit zusätzliche Steuern von bis zu 100 Milliarden Dollar (rund 85 Milliarden Euro) bringen, so die OECD. Deren Generalsekretär Angel Gurria stellte einen Rahmen für die Reform vor, die er an diesem Mittwoch mit den Finanzministern der großen Industrie- und Schwellenländer (G20) debattieren will.