Kaum lieferbar: Radeon RX 6800 aus Papier um 600 €

AMD: „Produzieren eine signifikante Zahl“

Gegenüber dem Magazin hat sich AMD in einem Statement zu Wort gemeldet, in dem es heißt: „Wir sind begeistert von der Reaktion auf die AMD Radeon RX 6000 Reihe auf Basis der hohen Nachfrage. Wir produzieren eine signifikante Zahl an Grafikkarten und arbeiten eng mit unseren Partnern zusammen, um die Produktion aufzustocken und Custom-Designs der Karten in den nächsten Wochen auf den Markt zu bringen. Wir sind dankbar für eure Unterstützung und Geduld, während wir Radeon-RX-6000-Modelle in die Hände von so vielen Spielern wie möglich bringen.“