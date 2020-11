Europol besorgt: Was, wenn KI Kriminellen hilft?

„Deep Fakes“: Wenn Hacker das Gesicht eines Freundes haben

Ein explizit in der Analyse genanntes Beispiel für die Nutzung von KI für kriminelle Machenschaften sind „Deep Fakes“ - verblüffend realistisch gefälschte Fake-Bilder und -Videos, bei denen Gesichter auf Basis unzähliger Fotos der Zielperson so perfekt ausgetauscht werden, dass die Manipulation kaum auffällt. Das wird von Internetnutzern gern an alten Filmen ausprobiert, macht aber auch ganz neue Angriffsszenarien möglich - etwa gefälschte Videobotschaften mit womöglich dramatischen Folgen. Nebst Fake-Nachrichten drohen hier auch Social-Engineering-Attacken, bei denen das Opfer so manipuliert wird, dass es tut, was der Angreifer will.