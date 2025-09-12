Mann sticht mehrmals auf bettlägeriges Opfer ein

Blutiger Streit in Wien-Döbling: Ein 54-Jähriger soll einen bettlägerigen Mann mit einer Schere attackiert haben, nachdem er von ihm aus der Wohnung geworfen wurde. Eine dort anwesende Frau wollte die Streithähne noch stoppen und wurde dabei ebenfalls verletzt. Wie sich herausstellte, soll der Tatverdächtige ihr neuer Liebhaber sein ...