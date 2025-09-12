Mann sticht mehrmals auf bettlägeriges Opfer ein

Blutiger Streit in Wien-Döbling: Ein 54-Jähriger soll einen bettlägerigen Mann mit einer Schere attackiert haben, nachdem er von ihm aus der Wohnung geworfen wurde. Eine dort anwesende Frau wollte die Streithähne noch stoppen und wurde dabei ebenfalls verletzt. Wie sich herausstellte, soll der Tatverdächtige ihr neuer Liebhaber sein ...
In einer Wohnung im Karl-Marx-Hof kam es Donnerstagnacht zu einer blutigen Auseinandersetzung. Zwei Männer gerieten offenbar in Streit wegen einer weiteren anwesenden Frau. Der Streit entbrannte offenbar, weil die Frau ihren neuen Liebhaber in die Wohnung eingeladen hatte, während ihr bettlägeriger Ex-Freund ebenfalls dort anwesend war.
Als der Wohnungsinhaber und spätere Opfer den anderen Mann hinauswerfen wollte, eskalierte die Situation.
Frau wollte Verdächtigen noch stoppen
Der 54-jährige Österreicher soll mit einer Schere mehrmals auf das bettlägerige Opfer eingestochen haben. Die Frau versuchte noch dazwischenzugehen und erlitt dabei leichte Verletzungen. Beamte nahmen den mutmaßlichen Angreifer fest, er hatte rund 1,4 Promille Alkohol im Blut.
Das 50 Jahre alte Opfer wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.
