Riesen-Diamantring

Liam Hemsworth und Gabriella Brooks verlobt!

Society International
12.09.2025 12:09
Mit Liam Hemsworth und Gabriella Brooks macht jetzt das nächste Celebrity-Paar ihre Verlobung ...
Mit Liam Hemsworth und Gabriella Brooks macht jetzt das nächste Celebrity-Paar ihre Verlobung öffentlich.(Bild: AFP/AFP or licensors)

Jetzt haben sie es offiziell gemacht – Liam Hemsworth und seine Partnerin Gabriella Brooks sind verlobt! Auf Instagram teilten die beiden ihr Liebesglück mit ihren Fans und zeigten dabei den glamourösen Verlobungsring.

Sie hat Ja gesagt! Schauspieler Liam Hemsworth und Gabriella Brooks haben sich verlobt. Am heutigen Freitag teilten sie die freudige Botschaft auf Instagram. 

Süße Verlobungsbilder
Die Schwarz-Weiß-Fotos, die das Model auf ihrem Instagram-Profil postete, zeigen das Paar eng umschlungen. Auf einem weiteren Bild zeigte Gabriella stolz ihren Diamantring. Die Fotos betitelt sie schlicht mit einem weißen Herz-Emoji.

Mit diesen Fotos machte das Paar die Verlobung öffentlich:

Begeisterte Fanpost
Die Follower des Models zeigen sich begeistert und überhäufen das Paar mit Glückwünschen. So schrieb etwa eine Freundin: „Herzlichen Glückwunsch Gabby, das ist großartig!!! Ich erinnere mich an das erste Mal, als du über Liam gesprochen hast, und jetzt schaut euch beide an! Ich freue mich so für dich“

Pop-Star Taylor Swift und NFL-Spieler Travis Kelce haben sich verlobt.
„Wir heiraten“
Taylor Swift hat sich mit Travis Kelce verlobt!
26.08.2025
Knutscht nun Gabriella
Liam Hemsworth macht neue Liebe offiziell
14.01.2020

Liam zuvor mit Miley Cyrus verheiratet
Der Schauspieler fand mit Gabriela noch einmal die Liebe, nachdem er sich von Popstar Miley Cyrus geschieden hatte. Das On-Off-Paar hatte 2010 am Set von „The Last Song“ zueinandergefunden und sich erstmals im Mai 2012 verlobt. Im September 2013 trennten sie sich, bevor sie 2016 wieder zusammenkamen. Im Dezember 2018 heirateten sie schließlich – nur um sich acht Monate später – im August 2018 – endgültig zu trennen. Die Scheidung wurde im Januar 2020 nach weniger als einem Jahr Ehe vollzogen.

Hemsworth und Brooks daten seit 2019
Liam und Gabriella wurden erstmals im Dezember 2019 miteinander in Verbindung gebracht. Ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt hatten sie im November 2020. Das Paar postet nur selten etwas über die Beziehung und ist bislang nur auf wenigen gemeinsamen Fotos auf Social Media zu sehen.

