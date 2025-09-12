Liam Hemsworth und Gabriella Brooks verlobt!

Liam zuvor mit Miley Cyrus verheiratet

Der Schauspieler fand mit Gabriela noch einmal die Liebe, nachdem er sich von Popstar Miley Cyrus geschieden hatte. Das On-Off-Paar hatte 2010 am Set von „The Last Song“ zueinandergefunden und sich erstmals im Mai 2012 verlobt. Im September 2013 trennten sie sich, bevor sie 2016 wieder zusammenkamen. Im Dezember 2018 heirateten sie schließlich – nur um sich acht Monate später – im August 2018 – endgültig zu trennen. Die Scheidung wurde im Januar 2020 nach weniger als einem Jahr Ehe vollzogen.