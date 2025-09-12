Messerstiche in Lokal: Zwei Opfer in Lebensgefahr

„Die herbeigerufenen Polizisten konnten ein Opfer im Lokal und ein weiteres im Bereich der Goldschlagstraße antreffen und leisteten unverzüglich Erste-Hilfe“, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Freitag. Die Berufsrettung Wien habe die notfallmedizinische Versorgung der beiden Verletzten übernommen.

Auch Lokalinhaber verletzt, Zerstörung in Lokal

Die beiden Opfer wurden in weiterer Folge in Krankenhäuser eingeliefert. Auch der Lokalinhaber blieb bei dem Vorfall nicht verschont, er wurde ebenfalls verletzt, seine Verletzungen seien jedoch nicht lebensbedrohlich gewesen.