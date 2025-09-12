Messerstiche in Lokal: Zwei Opfer in Lebensgefahr

Blutige Szenen in einem Lokal in der Märzstraße in der Nacht auf Freitag in Wien-Fünfhaus: Zwischen mehreren Männern war es offenbar zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen, die in Messerstichen gipfelte. Zwei Opfer erlitten lebensgefährliche Verletzungen, die Suche nach den Tätern läuft.
Die Männer waren kurz vor 1 Uhr morgens aneinandergeraten, der Grund ist vorerst nicht bekannt. Dabei kam es zum blutigen Angriff, so sollen offenbar zwei Unbekannte im Verdacht stehen, zwei Kontrahenten (33 und 36 Jahre alt) mit Messerstichen verletzt zu haben.
„Die herbeigerufenen Polizisten konnten ein Opfer im Lokal und ein weiteres im Bereich der Goldschlagstraße antreffen und leisteten unverzüglich Erste-Hilfe“, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Freitag. Die Berufsrettung Wien habe die notfallmedizinische Versorgung der beiden Verletzten übernommen.
Auch Lokalinhaber verletzt, Zerstörung in Lokal
Die beiden Opfer wurden in weiterer Folge in Krankenhäuser eingeliefert. Auch der Lokalinhaber blieb bei dem Vorfall nicht verschont, er wurde ebenfalls verletzt, seine Verletzungen seien jedoch nicht lebensbedrohlich gewesen.
Im Zuge der Auseinandersetzung hatte auch die Einrichtung des Lokals schwer gelitten, große Teile davon wurden in Trümmern gelegt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, nach den beiden flüchtigen Angreifern wird gefahndet.
