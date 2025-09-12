Brunner erfreut über sinkende Asylzahlen

Briten forcieren nun bilaterale Deals mit EU-Staaten

Großbritannien ist in den vergangenen Monaten mit einem massiven Anstieg an illegalen Einreisen konfrontiert und ist bei der Bekämpfung auf sich allein gestellt. Weil das Land seit dem Jahr 2020 nicht mehr der Europäischen Union angehört, können Migranten nicht einfach auf den Kontinent zurückgeschickt werden. London bemüht sich daher um bilaterale Deals mit einzelnen EU-Staaten, um illegale gegen legale Migranten „tauschen“ zu können.