Künstler sorgt mit 99 Handys für „virtuelle Staus“

„Keine verkehrsrechtlich relevante Behinderung“

Die Folge für Autofahrer, die sich auf das Tool als Navi verließen: Sie wurden wegen des vermeintlichen Staus mitunter auf andere Routen umgeleitet. „Eine verkehrsrechtlich relevante Behinderung lag offenbar nicht vor. Jedem Autofahrer steht es offen, ob er sich an seinem Navigationsgerät orientiert oder nicht“, kommentiert ein Sprecher der Berliner Polizei die Aktion. Bei Google erklärt man, dass man die Verkehrsdaten nur dann veröffentliche, wenn man „ein hohes Maß an Vertrauen in ihre Richtigkeit“ habe.