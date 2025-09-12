Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Weissman polarisiert:

„Viel Lärm“ um den Ex-Schüler des GAK-Chefs

Fußball National
12.09.2025 12:30
Der umstrittene BW-Linz-Torjäger Shon Weissman (r.) war in Wolfsberg Feldhofers Musterschüler.
Der umstrittene BW-Linz-Torjäger Shon Weissman (r.) war in Wolfsberg Feldhofers Musterschüler.(Bild: GEPA)

Der GAK peilt am Samstag im Kellerderby den ersten Bundesliga-Sieg an. Blau-Weiß-Linz-Zugang Shon Weissman wirbelte im Vorfeld viel Staub auf.

0 Kommentare

Beim Keller-Derby BW Linz gegen GAK haben beide Teams am Samstag dasselbe Ziel: Her mit dem ersten Bundesliga-Sieg – und weg von der Roten Laterne! Die Roten aus Graz wollen nach der Länderspielpause ihre Leistungsfortschritte zählbar zu Papier bringen und erstmals voll anschreiben – notfalls wie das ÖFB-Team gegen Zypern mit einem dreckigen Sieg

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Volker Silli
Volker Silli
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
198.214 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
98.388 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Wien
Kahlschlag bei Kik? Österreich-Filialen wackeln
82.521 mal gelesen
Der Textilriese Kik betreibt in Österreich 254 Standorte. Wegen hoher Verluste drohen neben ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
2595 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1355 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Mehr Fußball National
Daniela Bauer ist da
Rapid-Chefin: „Können wahnsinnig viel erreichen“
Krone Plus Logo
Derby in der 2. Liga
So viel Red Bull steckt in Austria Salzburg
Krone Plus Logo
Weissman polarisiert:
„Viel Lärm“ um den Ex-Schüler des GAK-Chefs
Dritte Wäsch‘
„Für mich zählt es zu den schönsten Rapid-Trikots“
Stürmer hochmotiviert
„Aufstieg mit dem Sportclub ist mein großer Traum“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf