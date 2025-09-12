„Viel Lärm“ um den Ex-Schüler des GAK-Chefs

Beim Keller-Derby BW Linz gegen GAK haben beide Teams am Samstag dasselbe Ziel: Her mit dem ersten Bundesliga-Sieg – und weg von der Roten Laterne! Die Roten aus Graz wollen nach der Länderspielpause ihre Leistungsfortschritte zählbar zu Papier bringen und erstmals voll anschreiben – notfalls wie das ÖFB-Team gegen Zypern mit einem dreckigen Sieg