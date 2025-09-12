Zugeständnisse: Microsoft wendet EU-Strafe ab

Office künftig auch ohne Teams verfügbar

Im Mai dieses Jahres legte Microsoft dann noch einmal nach und sagte zu, seine Office-Programme künftig auch ohne Teams und zu einem geringeren Preis anzubieten. Nutzer sollen zudem ohne Hindernisse zu einer solch günstigeren Version wechseln können. Außerdem sagte Microsoft zu, der Konkurrenz Daten zur Verfügung zu stellen. Konkurrierende Entwickler könnten dann einfacher Links zu Microsoft Word, Excel oder PowerPoint einbauen und ihre Programme mit den Office-Paketen kompatibel machen.