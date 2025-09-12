„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“

Zudem sei die gestaffelte Pensionsanpassung ein weiterer „Schlag in das Gesicht des Mittelstandes“. Denn die höheren Pensionen, die nun mit einem „Pauschalbetrag abgespeist werden“, seien die „Leistungsträger, die mehr Pensionsversicherungsbeiträge gezahlt haben mit dem Versprechen, dass sie später mehr Pensionen bekommen“, kritisierte der FPÖ-Chef: „Das ist ein ganz, ganz schlechtes psychologisches Signal.“

SPÖ Burgenland vermisst Debatte über „Luxuspensionen“

Kritik an den Plänen kommt auch von der SPÖ Burgenland. Klubobmann Roland Fürst erklärte: „Es ist schlichtweg ungerecht, dass nicht allen Pensionistinnen und Pensionisten die Teuerung voll abgegolten wird.“ Über „Luxuspensionen“ hätte man reden können, „aber nicht, wenn es um jene geht, die 30, 40 oder mehr Jahre am Bau, in der Gesundheit und Pflege oder in anderen Bereichen hart gearbeitet und auch viel für die Pension einbezahlt haben“, so Fürst. Er meinte weiters, dass das von der ÖVP genannte Ziel von 2 Prozent bei der Pensionsanpassung „einen noch viel drastischeren Einschnitt bedeutet hätte“.