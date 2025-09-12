Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dritte Wäsch‘

„Für mich zählt es zu den schönsten Rapid-Trikots“

Bundesliga
12.09.2025 12:22
Rapid präsentiert sein drittes Trikot, das ausschließlich in den Farben Grün und Weiß gestaltet ...
Rapid präsentiert sein drittes Trikot, das ausschließlich in den Farben Grün und Weiß gestaltet ist.(Bild: Daniel Widner | SK Rapid Wien)

„Für mich persönlich zählt es zu den schönsten Rapid-Trikots“, sagt Geschäftsführer Steffen Hofmann über die dritte Wäsch‘, die die Hütteldorfer am heutigen Freitag vorstellen.

0 Kommentare

Der SK Rapid hat sein drittes Trikot unter dem Motto „Nachhaltig. Leiwand” vorgestellt. Es ist in strahlendem Weiß mit grünen Akzenten an Kragen und Ärmeln gehalten. Auch der Brustsponsor und der Ausrüster sind grün.

Bahnhof als Hingucker
Ein besonderes Detail findet sich im unteren Drittel: Dort ist der Hütteldorfer Bahnhof fein abgebildet, als Symbol „für die starke Bindung zur grün-weißen Heimat“, wie der Klub erklärt. Zudem sei das Jersey „nur in Grün-Weiß“ gehalten und aus dem ressourcenschonenden Material RE-FIBRE gefertigt.

Das neue Trikot soll „sowohl in nationalen Bewerben der Profis als auch insbesondere in der Ligaphase der UEFA Conference League zum Einsatz kommen“.

„Zählt zu den schönsten Rapid-Trikots“
Geschäftsführer Steffen Hofmann schwärmt: „Das Thema Nachhaltigkeit hat in unserem Verein eine sehr zentrale Rolle. Umso mehr freut es mich, dass wir mit unserem dritten Trikot nicht nur ein deutliches Zeichen in diesem Bereich setzen, sondern zugleich auch unsere Vereinsidentität in zeitgemäßer Form zum Ausdruck bringen. Mein besonderer Dank gilt dabei unserem Hauptsponsor Wien Energie sowie unseren weiteren Partnern, die dazu beigetragen haben, diese Idee zu verwirklichen. Für mich persönlich zählt es zu den schönsten Rapid-Trikots.“

(Bild: GEPA)

Auch Geschäftsführerin Wirtschaft Daniela Bauer betont die besondere Note: „Das Design unterstreicht die enge Verbindung zu unserer Herkunft und macht das Trikot sowohl an Spieltagen als auch im Alltag tragbar. Besonders wichtig ist uns zudem der Aspekt der Nachhaltigkeit sowie die Identifikation zu unseren Wurzeln. Damit geht dieses Jersey weit über ein klassisches Spieltagstrikot hinaus und eignet sich auch als modisches Lifestyle-Outfit. Um diese Werte auch nach außen zu tragen, werden wir am Samstag von 10:00 bis 15:00 Uhr den traditionsreichen Wiener Würstelstand „Zum scharfen Rene“ übernehmen und so unsere Präsenz im Herzen der Stadt erweitern. Durch den Pop-up-Stand im Stadtzentrum verbinden wir nachhaltige Distribution mit lokaler Nähe und reduzieren dadurch Transportwege.“

Ein Dress also, das Tradition, Nachhaltigkeit und Stil vereinen soll – und Rapid auch international ein neues Gesicht gibt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
198.214 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
98.388 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Wien
Kahlschlag bei Kik? Österreich-Filialen wackeln
82.521 mal gelesen
Der Textilriese Kik betreibt in Österreich 254 Standorte. Wegen hoher Verluste drohen neben ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
2595 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1355 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Mehr Bundesliga
Daniela Bauer ist da
Rapid-Chefin: „Können wahnsinnig viel erreichen“
Dritte Wäsch‘
„Für mich zählt es zu den schönsten Rapid-Trikots“
Krone Plus Logo
Immer in der Kritik
Warum soll man überhaupt Schiedsrichter werden?
Krone Plus Logo
Bundesliga-Stürmer
Nach Hass-Posting: „Er hat zweite Chance verdient“
Klub gibt Update
Viruserkrankung! Austria-Kicker fällt lange aus

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf