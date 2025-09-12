„Für mich zählt es zu den schönsten Rapid-Trikots“

„Für mich persönlich zählt es zu den schönsten Rapid-Trikots“, sagt Geschäftsführer Steffen Hofmann über die dritte Wäsch‘, die die Hütteldorfer am heutigen Freitag vorstellen.
Der SK Rapid hat sein drittes Trikot unter dem Motto „Nachhaltig. Leiwand” vorgestellt. Es ist in strahlendem Weiß mit grünen Akzenten an Kragen und Ärmeln gehalten. Auch der Brustsponsor und der Ausrüster sind grün.
Bahnhof als Hingucker
Ein besonderes Detail findet sich im unteren Drittel: Dort ist der Hütteldorfer Bahnhof fein abgebildet, als Symbol „für die starke Bindung zur grün-weißen Heimat“, wie der Klub erklärt. Zudem sei das Jersey „nur in Grün-Weiß“ gehalten und aus dem ressourcenschonenden Material RE-FIBRE gefertigt.
Das neue Trikot soll „sowohl in nationalen Bewerben der Profis als auch insbesondere in der Ligaphase der UEFA Conference League zum Einsatz kommen“.
„Zählt zu den schönsten Rapid-Trikots“
Geschäftsführer Steffen Hofmann schwärmt: „Das Thema Nachhaltigkeit hat in unserem Verein eine sehr zentrale Rolle. Umso mehr freut es mich, dass wir mit unserem dritten Trikot nicht nur ein deutliches Zeichen in diesem Bereich setzen, sondern zugleich auch unsere Vereinsidentität in zeitgemäßer Form zum Ausdruck bringen. Mein besonderer Dank gilt dabei unserem Hauptsponsor Wien Energie sowie unseren weiteren Partnern, die dazu beigetragen haben, diese Idee zu verwirklichen. Für mich persönlich zählt es zu den schönsten Rapid-Trikots.“
Auch Geschäftsführerin Wirtschaft Daniela Bauer betont die besondere Note: „Das Design unterstreicht die enge Verbindung zu unserer Herkunft und macht das Trikot sowohl an Spieltagen als auch im Alltag tragbar. Besonders wichtig ist uns zudem der Aspekt der Nachhaltigkeit sowie die Identifikation zu unseren Wurzeln. Damit geht dieses Jersey weit über ein klassisches Spieltagstrikot hinaus und eignet sich auch als modisches Lifestyle-Outfit. Um diese Werte auch nach außen zu tragen, werden wir am Samstag von 10:00 bis 15:00 Uhr den traditionsreichen Wiener Würstelstand „Zum scharfen Rene“ übernehmen und so unsere Präsenz im Herzen der Stadt erweitern. Durch den Pop-up-Stand im Stadtzentrum verbinden wir nachhaltige Distribution mit lokaler Nähe und reduzieren dadurch Transportwege.“
Ein Dress also, das Tradition, Nachhaltigkeit und Stil vereinen soll – und Rapid auch international ein neues Gesicht gibt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.